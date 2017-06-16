Сбербанк протестировал доставку денег дроном

Сбербанк впервые протестировал реальную доставку наличных денег с помощью специального дрона. Об этом сообщил Лев Хасис, заместитель правления Сбербанка, на своей страничке в социальной сети Facebook.





Тестирование было проведено в рамках пилотного проекта, наличные деньги были успешно доставлены от кассового центра до инкассаторского автомобиля с помощью дрона со скоростью около 180 км/ч. Дистанция составила порядка 10 км. По словам Хасиса, это важный день в жизни инкассации Сбербанка. Также он отметил, что Сбербанк продолжит проводить испытания.

В конце мая Герман Греф, глава Сбербанка, уже подтверждал планы по использованию дронов для доставки денег. Он также рассказал о предусмотренной защите с помощью специальных контейнеров для денег со встроенными разбрызгивателями краски.