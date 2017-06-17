Черное море изменило цвет

Ученые из NASA получили новые снимки из космоса, сделанные спутником Aqua Satellite с помощью спектрографа (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer - MODIS) в конце мая 2017-го года, на которых видно, что самое синее море в мире, Черное море, изменило свой цвет. В некоторых местах вместо темно-синего они увидели бирюзовый. Гуще всего такие светлые пятна у берегов Румынии, Болгарии и Украины. Впрочем, имеются они и возле Крыма и курортов Краснодарского края.

Специалисты считают, что это связано с мощным морским течением, с которым в Черное море занесло огромное количество фитопланктона, одноклеточных планктонных водорослей кокколитофоридов. Именно из-за них изменился цвет воды, кроме того утверждается, что это может привести к резкому снижению кислорода, что в итоге неблагоприятно скажется на местных обитателях. Существует опасность гибели многих видов морских рыб и млекопитающих в этом регионе.