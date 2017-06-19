NASA отправит миссии к Урану и Нептуну в 2030-х годах

Группа ученых из NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) и ряда американских университетов планируют получше исследовать две наименее изученные планеты Солнечной системы — Уран и Нептун. Исследователи раскрыли первые подробности о планируемых миссиях.


В 2030-х годах на Нептун и Уран могут быть отправлены четыре различные миссии. Концепты включают космические аппараты, которые смогут вращаться вокруг планет 10-15 лет и даже нырять в атмосферу для сбора проб. Главной целью каждой миссии будет выяснение из чего состоят планеты, и их структура.

Среди сложностей в реализации миссий — продолжительность полета как минимум 14 лет, необходимость использовать ядерную энергию, поскольку солнечная будет неэффективной на таком расстоянии от Солнца, а также небольшие периоды для удачного запуска.

При определенном везении, на Уран миссии будут отправлены к 2034 году. Если то окно запуска окажется упущено, то следующая такая возможность представится только в 36-м году. Для Нептуна после 2030 удачное окно запуска придется ждать примерно до 2041 года.

Источник
New Scientist
Теги
космос NASA своя атмосфера НАСА Нептун Уран

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