Глава Роскомнадзора лично обратится к Дурову за сведениями о Telegram

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, планирует лично обратиться к Павлу Дурову, который стоит за популярным мессенджером Telegram. Об этом Жаров сообщил журналистам "Интерфакса".


По словам Жарова, ведомство уже давно ждет ответа от команды мессенджера, но те никак не не реагируют на запрос. Чтобы решить проблему, Жаров собирается в течение недели обратиться к Дурову с просьбой предоставить сведения о мессенджере, необходимые для внесения Telegram в реестр организаторов распространения информации.

Проблема в том, что если команда Telegram продолжит игронировать запросы и не предоставит эти сведения Роскомнадзору, то ведомству придется заблокировать мессенджер на территории России в соотвествии с текущим законодательством.

Источник
Интерфакс
Теги
Россия фейспалм закон мессенджер роскомнадзор Telegram

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