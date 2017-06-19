Ученый рассказал о прошлом столкнувшихся черных дыр

Астрофизики Ян Ха (Yan Ha) из Университета Темпл в США выяснил, какой была масса звезд, которые превратились в черные дыры и чье столкновение высвободило огромное количество энергии и породило гравитационную волну.

По оценкам Ха, две звезды перед превращением в черные дыры весили в 70 и 55 раз больше Солнца. Кроме того, сообщается, что в момент своего появления они превосходили по массе наше светило в 93 и 73 раза соответственно.

Столкновение черных дыр, событие, которое ученые назвали GW150914, было зафиксировано 14 сентября 2015-го года. Зарегистрировано оно было детекторами-близнецами лазерной интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO, расположенной в штате Луизиана в США. При этом само слияние черных дыр произошло 1,3 миллиарда лет назад. Именно столько времени гравитационное возмущение «добиралось» до Земли.