Что случилось 19 июня 2017 года?

В Betshesda сообщили, почему The Elder Scrolls VI не появится в ближайшее время. Также мы узнали, что не стоит ждать скоро выхода Halo 6, а также увидели новый логотип Shadow of the Tomb Raider. Microsoft рассказала, по какой причине Xbox One X стоит 499 долларов.

В Шанхае заработал беспилотный мобильный магазин. Мы узнали о прошлом двух черных дыр, слившихся воедино. OnePlus 5 показался в живом тизере. А LG представила смартфон LG G6+ с беспроводной зарядкой. Microsoft Surface Laptop признан абсолютно непригодным для ремонта.

Рассекречены характеристики YotaPhone 3. К сожалению, Samsung Galaxy Note 8 не получит экранный сканер отпечатков пальцев. Руководитель Xiaomi подтвердил дебют Mi Mix 2 до конца годаит экранный сканер отпечатков пальцев. Безрамочный Vivo X11 получит экранный сканер отпечатков пальцев. Телевизор-картину Samsung Frame TV уже можно купить.

NASA отправит миссии к Урану и Нептуну в 2030-х годах. Восстановленный Samsung Galaxy Note 7 засветился в бенчмарке.