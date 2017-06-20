Airbus показала новый вариант самого большого пассажирского самолета

Компания Airbus представила обновленную версию своего самого большого в мире пассажирского самолета A380. На создание A380plus уйдет на 13% меньше средств, чем на «оригинал». В конструкцию крыльев внесены изменения, благодаря которым улучшится аэродинамика и удастся сэкономить до 4% топлива.

Если в обычный A380 (при стандартной рассадке) вмещается 497 пассажиров, то A380plus сможет взять на борт до 575 человек.

Напомним, что A380 на данный момент является самым большим пассажирским самолетом в мире. Его высота равняется 24 метрам, длина — 73 метрам, размах крыльев — около 80 метров. Без посадки такой самолет может преодолеть более 15 000 км. 

Источник
Lenta
Теги
самолет Airbus A380

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Microsoft признала масштабный сбой Skype
Аналитики прогнозируют взрывной рост продаж AR и VR
Star Trek: Discovery начнут показывать в конце сентября

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32