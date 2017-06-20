Airbus показала новый вариант самого большого пассажирского самолета

Компания Airbus представила обновленную версию своего самого большого в мире пассажирского самолета A380. На создание A380plus уйдет на 13% меньше средств, чем на «оригинал». В конструкцию крыльев внесены изменения, благодаря которым улучшится аэродинамика и удастся сэкономить до 4% топлива.

Если в обычный A380 (при стандартной рассадке) вмещается 497 пассажиров, то A380plus сможет взять на борт до 575 человек.

Напомним, что A380 на данный момент является самым большим пассажирским самолетом в мире. Его высота равняется 24 метрам, длина — 73 метрам, размах крыльев — около 80 метров. Без посадки такой самолет может преодолеть более 15 000 км.