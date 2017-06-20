Аналитики прогнозируют взрывной рост продаж AR и VR

Аналитики IDC считают, что продажи AR и VR гарнитур значительно вырастут в ближайшие пять лет. Так, в 2021 году будет реализовано около 100 миллионов устройств. Для сравнения, в прошлом году их было продано не более 10 миллионов. По прогнозам, среднегодовой рост составит 57,7%.

При этом, по словам экспертов, наибольшим спросом будут пользоваться недорогие VR системы, требующие подключения к смартфонам. Что касается AR (дополненная реальность), то ее ждет светлое будущее в коммерческом сегменте. В IDC считают, что 80% AR-гарнитур будет реализовано именно в нем.

В прошлом году AR-гарнитур было продано около 162 тысяч, VR-гарнитур — 9,5 миллионов. В 2021-ом году ситуация сильно изменится. AR разойдутся тиражом 25 миллионов, а VR – 67 миллионов.  

Источник
BusinessWire
Теги
VR

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