Аналитики прогнозируют взрывной рост продаж AR и VR

Аналитики IDC считают, что продажи AR и VR гарнитур значительно вырастут в ближайшие пять лет. Так, в 2021 году будет реализовано около 100 миллионов устройств. Для сравнения, в прошлом году их было продано не более 10 миллионов. По прогнозам, среднегодовой рост составит 57,7%.

При этом, по словам экспертов, наибольшим спросом будут пользоваться недорогие VR системы, требующие подключения к смартфонам. Что касается AR (дополненная реальность), то ее ждет светлое будущее в коммерческом сегменте. В IDC считают, что 80% AR-гарнитур будет реализовано именно в нем.

В прошлом году AR-гарнитур было продано около 162 тысяч, VR-гарнитур — 9,5 миллионов. В 2021-ом году ситуация сильно изменится. AR разойдутся тиражом 25 миллионов, а VR – 67 миллионов.