Bluetooth-подставка Brio Smart Coaster защитит выпивку от угона

Калифорнийский производитель электроники New Potato Technologies выпустил забавный гаджет. Brio Smart Coaster представляет собой "умную" подставку для стаканов, бокалов, фужеров, роксов и прочих сниферов. По словам разработчиков, устройство предназначено для безопасного пития и расширения пользовательского социального опыта в этой области.


Подставка для выпивки с 24 белыми светодиодами подключается к смартфону по Bluetooth и дополняется мобильным приложением. Подсветка может настраиваться пользователем по вкусу.


Приложение создает оповещения в реальном времени для других пользователей Brio, что позволит проще встречаться и хорошо проводить время. Предусмотрены такие возможности, как поиск подставки и игры, а также специальный "сторожевой" режим. После активации такого режима в приложении, если кто попробует украсть выпивку пользователя, Brio включит специальный "сигнальный" режим подсветки и отправит оповещение на мобильное устройство.

На данный момент приложение Brio Smart Life доступно только для iOS, но вскоре появится и для Android. Стоимость Brio Smart Coaster составляет $39,99.

Источник
Brio
Теги
фейспалм Bluetooth

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