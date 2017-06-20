Star Trek: Discovery начнут показывать в конце сентября

Сериал Star Trek: Discovery, который задерживали уже два раза, наконец получит финальную дату премьеры. Первая серия выйдет 24 сентября. Любопытно, что CBS сразу же откроет доступ и к второму эпизоду — он будет доступен через сервис стриминга CBS All Access. Все остальные эпизоды также будут показаны через этот сервис, в прямой эфир CBS «пробьется» лишь пилотный выпуск.

Впрочем, пугаться не стоит — Netflix все-таки покажет Star Trek: Discovery «стандартным» образом.

Первый сезон состоит из 15 серий с задержкой посередине. Первая часть будет показана с сентября по ноябрь, а вторую начнут транслировать в январе 2018-го года.