Внутренний брифинг Apple о защите от утечек утек в сеть

В начале июня компания Apple провела внутренний брифинг для сотрудников по предотвращению утечек информации о новых продуктах. Аудиозапись попала в руки журналистов издания The Outline, поделившимися этой радостной вестью с миром, а также выдержками из лекции.



Забытый в баре сотрудником Apple прототип iPhone 4 в 2010 году

Часовой брифинг под названием “Stopping Leakers - Keeping Confidential at Apple” (примерный перевод: "Остановить утечки — Cохранение конфиденциальности в Apple") был проведен сотне сотрудников тремя членами международной команды безопасности Apple — главой подразделения Дэвидом Райсом (David Rice), директором по расследованиям Ли Фридманом (Lee Freedman) и Дженни Хабберт (Jenny Hubbert) из команды по коммуникациям и тренингам подразделения.

Сотрудникам рассказали об усилиях, которые прикладывает Apple в попытке сохранить информацию о новых продуктах в секрете от прессы, конкурентов и просто любителей раскрывать тайны IT-мира, а также о том как предприимчивые работники компании пытаются сделать тайное явным. В команде международной безопасности Apple работают выходцы из АНБ, армии, ФБР и Секретной службы США.

По данным из лекции, в 2016 году центром утечек впервые стали филиалы Apple в Калифорнии, тогда как раньше большинство утечек происходило с заводов за пределами США. Работники заводов пробовали вынести и продать компоненты, особенно корпуса, самыми разными способами, в том числе смывая в унитаз или пряча в белье.

Про утечки в США Райс упомянул одного работника онлайн-магазина Apple и двух из команды iTunes, которые разглашали информацию блогам. По словам Райса, часто люди так впечатлены своим продуктом, что не могут не поделиться с кем-нибудь, или же просто болтают слишком много, когда кто-нибудь задает им вопрос.