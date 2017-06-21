Внутренний брифинг Apple о защите от утечек утек в сеть

В начале июня компания Apple провела внутренний брифинг для сотрудников по предотвращению утечек информации о новых продуктах. Аудиозапись попала в руки журналистов издания The Outline, поделившимися этой радостной вестью с миром, а также выдержками из лекции.

Забытый в баре сотрудником Apple прототип iPhone 4 в 2010 году
Забытый в баре сотрудником Apple прототип iPhone 4 в 2010 году

Часовой брифинг под названием “Stopping Leakers - Keeping Confidential at Apple” (примерный перевод: "Остановить утечки — Cохранение конфиденциальности в Apple") был проведен сотне сотрудников тремя членами международной команды безопасности Apple — главой подразделения Дэвидом Райсом (David Rice), директором по расследованиям Ли Фридманом (Lee Freedman) и Дженни Хабберт (Jenny Hubbert) из команды по коммуникациям и тренингам подразделения.

Сотрудникам рассказали об усилиях, которые прикладывает Apple в попытке сохранить информацию о новых продуктах в секрете от прессы, конкурентов и просто любителей раскрывать тайны IT-мира, а также о том как предприимчивые работники компании пытаются сделать тайное явным. В команде международной безопасности Apple работают выходцы из АНБ, армии, ФБР и Секретной службы США.

По данным из лекции, в 2016 году центром утечек впервые стали филиалы Apple в Калифорнии, тогда как раньше большинство утечек происходило с заводов за пределами США. Работники заводов пробовали вынести и продать компоненты, особенно корпуса, самыми разными способами, в том числе смывая в унитаз или пряча в белье.

Про утечки в США Райс упомянул одного работника онлайн-магазина Apple и двух из команды iTunes, которые разглашали информацию блогам. По словам Райса, часто люди так впечатлены своим продуктом, что не могут не поделиться с кем-нибудь, или же просто болтают слишком много, когда кто-нибудь задает им вопрос.

Источник
The Outline
Теги
Apple фейспалм

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Цифра дня: Сколько пользователи Яндекс.Музыки слушали песни Цоя?
Тимати запустит виртуального оператора Stars Mobile
SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 в конце недели

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32