День, когда появился первый портативный плеер

21 июня 1893 года в америке на Всемирной выставке в Чикако посетителей ждал невиданный прежде аттракцион — колесо обозрения. Или колесо Ферриса по имени его изобретателя, американского инженера, Джорджа Ферриса. И это было отнюдь не маленькое скромное колёсико: хоть оно и было вчетверо ниже Эйфелевой башни, но до сих пор занимает 9-е место в мире среди самых высоких колёс обозрения. Его диаметр составлял 75 метров, а высота — 80 м. Самое же высокое колесо, построенной в Лас-Вегасе в 2014 году, почти вдвое выше — 167м. Каждая из 36 кабинок для пассажиров аттракциона была размером с автобус — вмещала 60 человек. В качестве движущей силы выступали две паровые машины, каждая мощностью 1000 лошадиных сил. Вся конструкция без пассажиров весила 2000 тонн. Ежедневно аттракцион обсуживал 38 000 посетителей ярмарки.

Колесо Ферриса в Чикаго
Колесо Ферриса в Чикаго

21 июня 1979 года Sony анонсировала первый Walkman — портативный кассетный плеер. До выхода модели в продажу пресса была настроена к новинке очень скептически: устройство предрекали остаться незамеченным. Но 30 000 плееров уже было изготовлено и готово к продаже (самый популярный по тем временам магнитофон был продан вдвое меньшим тиражом). И все 30 000 тысяч были раскуплены в течение всего лишь месяца. Всего же за все годы существования кассетных плееров Sony Walkman было продано 200 миллионов экземпляров.

Любопытно, что, хоть Walkman и был изобретён инженером Sony Нобутоси Кихара, первый кассетный плеер создал некий Павел Андреас. В течение многих лет он судился с Sony, но законные лицензионные отчисления получил лишь в 2003 году.

Sony Walkman TPS-L2 (1979)
Sony Walkman TPS-L2 (1979)

21 июня 2005 года в Северной Америке, а вскоре и по всему миру, вышел шутер от первого лица Battlefield 2. В нём обыгрывается тема вымышленной мировой войны, которая происходит в 21 веке между США, Китаем и некоей Ближневосточной коалицией. Игра стала продолжением Battlefield 1942 и Battlefied Vietman, унаследовав от «предков» большую часть игровой механики. Свою популярность она, как и предыдущие в игры в серии, получила за счёт возможности повоевать с помощью всех видов войск. Пехота, танки, вертолёты и пр. на одной большой карте, где могут играть одновременно до 64 человек, сейчас кажутся привычными, а тогда это было свежо и очень динамично. Чувство полного погружения добавляла возможность кооперироваться в отряды по 3-4 человека и общаться по микрофону, тем самым ведя координированный бой, а не просто хаотично бегая по карте.

За первый месяц было продано один миллион копий игры. Сейчас, к сожалению фанатов этой части, не осталось ни одного официального сервера, где можно было бы сразиться онлайн.

Battlefield 2

Теги
SONY BATTLEFIELD Sony Walkman Battlefield 2

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших компактных смартфонов: для всех, кто устал от «лопат»

16 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

5 лучших экшн-камер — весна 2017

11 мая

6-дюймовый Sony Xperia XA1 Ultra вышел в продажу в России

24 мая

CES 2015: Sony представила высококлассный Walkman NW-ZX2 для аудиофилов

8 января 2015

Sony Xperia XA1 и XA1 Ultra появились в продаже в Европе

4 мая
Из рубрикиНаука и технологии
Российский завод Ford Sollers тестирует очки дополненной реальности на производстве
Одноклассники запускают видеорекламу в играх
Внутренний брифинг Apple по защите от утечек утек в сеть

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32