День, когда появился первый портативный плеер

21 июня 1893 года в америке на Всемирной выставке в Чикако посетителей ждал невиданный прежде аттракцион — колесо обозрения. Или колесо Ферриса по имени его изобретателя, американского инженера, Джорджа Ферриса. И это было отнюдь не маленькое скромное колёсико: хоть оно и было вчетверо ниже Эйфелевой башни, но до сих пор занимает 9-е место в мире среди самых высоких колёс обозрения. Его диаметр составлял 75 метров, а высота — 80 м. Самое же высокое колесо, построенной в Лас-Вегасе в 2014 году, почти вдвое выше — 167м. Каждая из 36 кабинок для пассажиров аттракциона была размером с автобус — вмещала 60 человек. В качестве движущей силы выступали две паровые машины, каждая мощностью 1000 лошадиных сил. Вся конструкция без пассажиров весила 2000 тонн. Ежедневно аттракцион обсуживал 38 000 посетителей ярмарки.



Колесо Ферриса в Чикаго

21 июня 1979 года Sony анонсировала первый Walkman — портативный кассетный плеер. До выхода модели в продажу пресса была настроена к новинке очень скептически: устройство предрекали остаться незамеченным. Но 30 000 плееров уже было изготовлено и готово к продаже (самый популярный по тем временам магнитофон был продан вдвое меньшим тиражом). И все 30 000 тысяч были раскуплены в течение всего лишь месяца. Всего же за все годы существования кассетных плееров Sony Walkman было продано 200 миллионов экземпляров.

Любопытно, что, хоть Walkman и был изобретён инженером Sony Нобутоси Кихара, первый кассетный плеер создал некий Павел Андреас. В течение многих лет он судился с Sony, но законные лицензионные отчисления получил лишь в 2003 году.



Sony Walkman TPS-L2 (1979)

21 июня 2005 года в Северной Америке, а вскоре и по всему миру, вышел шутер от первого лица Battlefield 2. В нём обыгрывается тема вымышленной мировой войны, которая происходит в 21 веке между США, Китаем и некоей Ближневосточной коалицией. Игра стала продолжением Battlefield 1942 и Battlefied Vietman, унаследовав от «предков» большую часть игровой механики. Свою популярность она, как и предыдущие в игры в серии, получила за счёт возможности повоевать с помощью всех видов войск. Пехота, танки, вертолёты и пр. на одной большой карте, где могут играть одновременно до 64 человек, сейчас кажутся привычными, а тогда это было свежо и очень динамично. Чувство полного погружения добавляла возможность кооперироваться в отряды по 3-4 человека и общаться по микрофону, тем самым ведя координированный бой, а не просто хаотично бегая по карте.

За первый месяц было продано один миллион копий игры. Сейчас, к сожалению фанатов этой части, не осталось ни одного официального сервера, где можно было бы сразиться онлайн.

Battlefield 2