День, когда появился первый портативный плеер
21 июня 1893 года в америке на Всемирной выставке в Чикако посетителей ждал невиданный прежде аттракцион — колесо обозрения. Или колесо Ферриса по имени его изобретателя, американского инженера, Джорджа Ферриса. И это было отнюдь не маленькое скромное колёсико: хоть оно и было вчетверо ниже Эйфелевой башни, но до сих пор занимает 9-е место в мире среди самых высоких колёс обозрения. Его диаметр составлял 75 метров, а высота — 80 м. Самое же высокое колесо, построенной в Лас-Вегасе в 2014 году, почти вдвое выше — 167м. Каждая из 36 кабинок для пассажиров аттракциона была размером с автобус — вмещала 60 человек. В качестве движущей силы выступали две паровые машины, каждая мощностью 1000 лошадиных сил. Вся конструкция без пассажиров весила 2000 тонн. Ежедневно аттракцион обсуживал 38 000 посетителей ярмарки.
21 июня 1979 года Sony анонсировала первый Walkman — портативный кассетный плеер. До выхода модели в продажу пресса была настроена к новинке очень скептически: устройство предрекали остаться незамеченным. Но 30 000 плееров уже было изготовлено и готово к продаже (самый популярный по тем временам магнитофон был продан вдвое меньшим тиражом). И все 30 000 тысяч были раскуплены в течение всего лишь месяца. Всего же за все годы существования кассетных плееров Sony Walkman было продано 200 миллионов экземпляров.
Любопытно, что, хоть Walkman и был изобретён инженером Sony Нобутоси Кихара, первый кассетный плеер создал некий Павел Андреас. В течение многих лет он судился с Sony, но законные лицензионные отчисления получил лишь в 2003 году.
21 июня 2005 года в Северной Америке, а вскоре и по всему миру, вышел шутер от первого лица Battlefield 2. В нём обыгрывается тема вымышленной мировой войны, которая происходит в 21 веке между США, Китаем и некоей Ближневосточной коалицией. Игра стала продолжением Battlefield 1942 и Battlefied Vietman, унаследовав от «предков» большую часть игровой механики. Свою популярность она, как и предыдущие в игры в серии, получила за счёт возможности повоевать с помощью всех видов войск. Пехота, танки, вертолёты и пр. на одной большой карте, где могут играть одновременно до 64 человек, сейчас кажутся привычными, а тогда это было свежо и очень динамично. Чувство полного погружения добавляла возможность кооперироваться в отряды по 3-4 человека и общаться по микрофону, тем самым ведя координированный бой, а не просто хаотично бегая по карте.
За первый месяц было продано один миллион копий игры. Сейчас, к сожалению фанатов этой части, не осталось ни одного официального сервера, где можно было бы сразиться онлайн.
Battlefield 2