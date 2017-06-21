Российский завод Ford Sollers тестирует очки дополненной реальности на производстве
Ford Sollers запустил пилотный проект по использованию очков дополненной реальности сотрудниками российских заводов на производстве. По задумке, такой подход позволит оптимизировать процесс поставки необходимых деталей на конвейер.
3D-очки в режиме реального времени указывают рабочим необходимые детали на складе для комплектации конкретного автомобиля. Пилотный проект по использованию очков стартовал на заводе в Набережных Челнах, испытания системы продлятся до конца 2017 года.
Во время работы сотрудника на складе на стекло AR-очков выводится требуемый ассортимент деталей, их количество, а также местонахождение — выделяется физическая ячейка на складе, из которой необходимо взять детали, навигационная стрелка указывает направление поиска ячейки.
Взяв из нее деталь, оператор подтверждает выполнение операции голосом или жестами и переходит к следующей ячейке. Состав и ход выполнения заказа отображаются на виртуальном дисплее, который оператор может в любое время вызвать голосом или жестом. Когда заказ полностью собран, система выводит на очки сообщение о выполнении заказа. Система разработана компанией ID-Russia и IT-отделом Ford Sollers.
Напомним, совместное предприятие Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке.