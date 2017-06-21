Хокинг: человечество обречено, если не начнет расселяться с Земли в ближайшие 30 лет

Человеческая раса должна начать расселение с Земли в ближайшие 30 лет, чтобы избежать вымирания из-за перенаселения и климатических изменений. Об этом заявил британский физик-теоретик Стивен Хокинг ( Stephen Hawking ) во время своего выступления на научном фестивале Starmus в Норвегии.





По мнению астрофизика, для выживания человечеству критически важно создать колонии на Марсе и Луне, а также отправить туда "Ноев ковчег" с образцами растений, животных, насекомых и грибов.

Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда Земля, как мы ее знаем, будет уничтожена в результате столкновения с астероидом, глобального потепления или перенаселения. А изображать из себя "космического ленивцы" не выход, поскольку "угрозы слишком велики и многочисленны".

Хокинг отметил: "Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Она становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются с пугающей скоростью".