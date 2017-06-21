Хокинг: человечество обречено, если не начнет расселяться с Земли в ближайшие 30 лет

Человеческая раса должна начать расселение с Земли в ближайшие 30 лет, чтобы избежать вымирания из-за перенаселения и климатических изменений. Об этом заявил британский физик-теоретик Стивен Хокинг ( Stephen Hawking ) во время своего выступления на научном фестивале Starmus в Норвегии.


По мнению астрофизика, для выживания человечеству критически важно создать колонии на Марсе и Луне, а также отправить туда "Ноев ковчег" с образцами растений, животных, насекомых и грибов.

Он подчеркнул, что это лишь вопрос времени, когда Земля, как мы ее знаем, будет уничтожена в результате столкновения с астероидом, глобального потепления или перенаселения. А изображать из себя "космического ленивцы" не выход, поскольку "угрозы слишком велики и многочисленны".

Хокинг отметил: "Я убежден, что люди должны покинуть Землю. Она становится слишком мала для нас, наши физические ресурсы истощаются с пугающей скоростью".

Источник
The Telegraph
Теги
фейспалм космос своя атмосфера земля

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
IDC: рынок мобильных телефонов в России восстановился
Российский завод Ford Sollers тестирует очки дополненной реальности на производстве
Одноклассники запускают видеорекламу в играх

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32