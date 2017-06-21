Одноклассники запускают видеорекламу в играх

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске нового инструмента монетизации для разработчиков. В играх начнут появляться рекламные ролики длиной 5-30 секунд, которые будут запускаться внутри игры. За просмотр рекламы пользователи получат различные игровые бонусы и апгрейды, а разработчики смогут зарабатывать на показах.


Пользователям, регулярно совершающим платежи в ОК, в том числе в играх, не будет показываться реклама. Разработчики перед созданием рекламных кнопок смогут через API удостовериться, что в ОК есть реклама, актуальная для аудитории игры.


По итогам запуска внутриигровых роликов команда Одноклассников рассматрит и другие варианты видеорекламы в играх.

Источник
Одноклассники
Теги
игра социальная сеть одноклассники реклама

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