Одноклассники запускают видеорекламу в играх

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске нового инструмента монетизации для разработчиков. В играх начнут появляться рекламные ролики длиной 5-30 секунд, которые будут запускаться внутри игры. За просмотр рекламы пользователи получат различные игровые бонусы и апгрейды, а разработчики смогут зарабатывать на показах.





Пользователям, регулярно совершающим платежи в ОК, в том числе в играх, не будет показываться реклама. Разработчики перед созданием рекламных кнопок смогут через API удостовериться, что в ОК есть реклама, актуальная для аудитории игры.

По итогам запуска внутриигровых роликов команда Одноклассников рассматрит и другие варианты видеорекламы в играх.