SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 в конце недели

Компания SpaceX впервые в своей истории намеревается запустить сразу две ракеты Falcon 9 в течение 48 часов в конце этой недели, на выходных, сообщил основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в своем Twitter. Старт ракет произойдет в пятницу и воскресенье с площадок на мысе Канаверал и Ванденберг

Первая ракета выведет на орбиту болгарский спутник. Вторая — доставит в космос спутник компании Iridium (для нее SpaceX уже выполняла подобные услуги в январе).

Если все пройдет гладко, то это станет доказательством того, что SpaceX может запускать ракеты буквально каждый день.