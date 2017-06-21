Цифра дня: Сколько пользователи Яндекс.Музыки слушали песни Цоя?

Цифра дня:

1 000

лет пользователи Яндекс.Музыки слушали песни Цоя.

Разработчики сервиса Яндекс.Музыка отмечают 55-летие Виктора Цоя. В честь этой даты они раскрасили страницу группы «Кино» в цвета обложки альбома «Ночь» и сняли пятиминутный ролик со множеством скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни музыканта. Также разработчики поделились интересной статистикой — общая продолжительность прослушиваний песен «Кино» на Яндекс.Музыке недавно превысила 1000 лет.

За пять минут в ролике успевают промелькнуть несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Виктора Цоя. Как заявили создатели, большинство деталей неслучайны, и найти их с первого раза непросто.

Под «Звезду по имени Солнце» в ролике сменяются четыре эпохи — от чада коммуналки 1980-х до некурящего бара 2010-х. В лестничных пролетах танцуют люди в оригинальных костюмах курехинской «Поп-механики». На экране появляются питерские музыканты и художники: Евгений Федоров, Андрей Кагадеев, Татьяна Буланова, Антон Белянкин и многие другие. Всего в видео снялись больше сотни человек.

Источник
Яндекс.Музыка
Теги
Яндекс музыка кино Яндекс.Музыка

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
Внутренний брифинг Apple о защите от утечек утек в сеть
Тимати запустит виртуального оператора Stars Mobile
SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 в конце недели

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 32
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 32