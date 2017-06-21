Цифра дня: Сколько пользователи Яндекс.Музыки слушали песни Цоя?

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лет пользователи Яндекс.Музыки слушали песни Цоя.

Разработчики сервиса Яндекс.Музыка отмечают 55-летие Виктора Цоя. В честь этой даты они раскрасили страницу группы «Кино» в цвета обложки альбома «Ночь» и сняли пятиминутный ролик со множеством скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни музыканта. Также разработчики поделились интересной статистикой — общая продолжительность прослушиваний песен «Кино» на Яндекс.Музыке недавно превысила 1000 лет.

За пять минут в ролике успевают промелькнуть несколько десятков скрытых отсылок к песням, фильмам и эпизодам из жизни Виктора Цоя. Как заявили создатели, большинство деталей неслучайны, и найти их с первого раза непросто.

Под «Звезду по имени Солнце» в ролике сменяются четыре эпохи — от чада коммуналки 1980-х до некурящего бара 2010-х. В лестничных пролетах танцуют люди в оригинальных костюмах курехинской «Поп-механики». На экране появляются питерские музыканты и художники: Евгений Федоров, Андрей Кагадеев, Татьяна Буланова, Антон Белянкин и многие другие. Всего в видео снялись больше сотни человек.