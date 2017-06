Что случилось 21 июня 2017 года?

Готовится фанатский фильм о ведьмаке Ламберте. В Microsoft изъявили желание создать игру похожую на Horizon: Zero Dawn. Bethesda снизила цены на Fallout 4, DOOM, DOOM VFR и Dishonored: Death of the Outsider. NASA показала замечательные снимки Юпитера.

Tesla начнут собирать в Китае. iPhone 8 мог оказаться с двумя кнопками. Но пронесло. Компьютер Apple I продали за 355 000 долларов. «Темная Башня» Стивена Кинга в кино продолжит историю книг. А SpaceX запустит две ракеты Falcon 9 в конце недели.

Певец Тимати запустит виртуального оператора Stars Mobile. Внутренний брифинг Apple по защите от утечек утек в сеть. Lenovo показала концепт ноутбука с гибким экраном. А запуск Motorola в России назначен на 27 июня. Одноклассники рапортовали, что запускают видеорекламу в играх.

LG V30 дебютирует 31 августа.