День рождения Quake

22 июня 1996 года вышла легендарная игра Quake. В этом шутере от первого лица игрок примерял на себя роль безымянного солдата, военную базу которого атаковали полчища монстров, порождённые Шуб-Ниггуратом. Задачей было отправиться на вражескую территорию в другое измерение и убить босса. Всего в игре было 28 уровней, разделенных на четыре эпизода.



Quake

Игра интересная не только сюжетом, но и революционными технологиями: предметы и здания на карте представляли собой не плоские картинки («спрайты»), как это было, например, в Doom, а настоящие трёхмерные объекты.

Бета-версия Quake без одиночного режима вышла еще в феврале 96 года, и в первые же сутки после этого в интернете появились десятки игровых серверов. Но днём рождения ставшей культовой игры стоит считать именно 22 июня, когда на сайте Activision стало возможно бесплатно скачать полноценную версию с одним эпизодом.

Все саундтреки для Quake написал фронтмен группы Nine Inch Nails Трент Резнор. А логотип этого коллектива можно увидеть в игре на коробках с гвоздями для гвоздемёта.

А ещё в этот день...

22 июня 2009 года компания Kodak сообщила, что сворачивает производство цветной фотоплёнки Kodachrome 64. К концу первого десятилетия XXI века компания вынуждена была признать поражение плёнки перед «цифрой». «Кодахром» просуществовал 74 года (с 1935) и стал самым долгоживущим брендом цветной фотоплёнки.



Kodachrome

Последняя катушка Kodachrome досталась фотографу National Geographic Стиву Маккари, который зарядил ею свой Nikon F6 и отправился на восток: в Бомбей, Раджастхан, Стамбул, Лондон — и обратно в Нью-Йорк. Конечной точкой «фотопутешествия» 14 июля 2010 года стал город Парнсон в штате Канзас, где к тому времени оставалась последняя на планете фотолаборатория, проявлявшая Kodachrome. Часть снимков была опубликована в журнале Vanity Fair, но, к сожалению, его сайт сейчас не показывает галерею.

22 июня 1973 года с орбиты Земли вернулся первый экипаж Skylab — самой первой американской орбитальной космической станции. Интересно, что команда станции, предназначенной для научных исследований, занималась в той миссии в основном ремонтом. Во время запуска Skylab были повреждены солнечные панели, из-за чего космический аппарат остался почти без электроснабжения. Астронавтам пришлось выходить в открытый космос, чтобы починить панель (сперва они попытались сделать это, высунувшись из шлюза только по пояс, но безрезультатно).



Космическая станция Skylab

Её опередила станция Салют–1, которая вышла на орбиту еще 71-м году. Правда, она была и заметно менее просторна, и проработала всего 175 дней (а Skylab упал на Австралию, промахнувшись мимо Атлантического океана после 2249 дней вращения вокруг Земли).