Facebook тестирует противоугонные возможности для фото профиля

Команда социальной сети Facebook начала тестировать новые инструменты, предотвращающие кражу фото пользователей из профиля. Для начала, функция появилась в Индии.







Индийские пользователи Facebook теперь могут активировать опцию защиты картинки профиля (profile picture guard) во время своего следующего захода в Ленту. После того, как защита включена, другие пользователи не смогут сохранить юзерпик, отправить его в сообщении или даже снять скриншот, правда, только на Android-устройстве.

Такие защищенные профили обводятся голубой рамочкой с символом щита. Кроме того, независимо от включенной защиты, пользователи, не являющиеся друзьями, не смогут помечать никого на фото из профиля.