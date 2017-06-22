Facebook тестирует противоугонные возможности для фото профиля

Команда социальной сети Facebook начала тестировать новые инструменты, предотвращающие кражу фото пользователей из профиля. Для начала, функция появилась в Индии.



Индийские пользователи Facebook теперь могут активировать опцию защиты картинки профиля (profile picture guard) во время своего следующего захода в Ленту. После того, как защита включена, другие пользователи не смогут сохранить юзерпик, отправить его в сообщении или даже снять скриншот, правда, только на Android-устройстве.

Такие защищенные профили обводятся голубой рамочкой с символом щита. Кроме того, независимо от включенной защиты, пользователи, не являющиеся друзьями, не смогут помечать никого на фото из профиля.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK фейспалм

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