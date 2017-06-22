Роскомнадзор объяснил временную блокировку Google

Пресс-секретарь Роскомнадзора, Вадим Ампелонский, рассказал журанлистам о причинах временной блокировки Google на Территории России. Напомним, сегодня днем российские пользователи начали жаловаться на недоступность сайта google.ru.





Как оказалось, Роскомнадзор внес www.google.ru в единый реестр запрещенных сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России. По данным с сайта реестра, доступ к сайту заблокирован по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), вынесенного аж 14 июня 2016 года. Блокировка только еще начала вводиться в действие операторами, так что у ряда провайдеров сайт оставался доступным.

Ампелонский сообщил следующее: "Мы внесли одну из страниц в .ru, действительно, в единый реестр, только с нее осуществлялся редирект, то есть перенаправление трафика на сайт с запрещенной информацией, это был сайт одной из букмекерских контор, который был заблокирован по требованию Федеральной налоговой службы".

Также он отметил, что ведомство связалось с Google, та выполнила требования закона и google.ru убрали из реестра запрещенных сайтов.