Роскомнадзор разблокировал мессенджер Imo в России

Пресс-служба Роскомнадзора сообщил о снятии блокировки доступа к мессенджеру Imo на территории России. Это произошло после того, как компания Pagebites, владеющая сервисом, отреагировала на требования ведомства и предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации.


Ранее доступ к Imo в России был ограничен. Теперь доступ к информационным ресурсам Pagebites возобновлен. Напомним, по российскому законодательству организаторы распространения информации обязаны предоставить в Роскомнадзор контактные сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации и дальнейшего взаимодействия.

В мае Роскомнадзор заблокировал Imo на территории России, поскольку администрация мессенджера не предоставила в установленный срок свои контактные данные и не обращалась в ведомство с просьбой отменить блокировку. При этом пресс-секретарь ведомства, Вадим Ампелонский, сразу заверил: "Если они дадут необходимые сведения, то мы их исключим из реестра".

В случае мессенджеров, ведомство блокирует все технические IP-адреса и домены сервисов, так что, когда блокировка внедрится операторами в полной мере, работать перестанут сами приложения, а не только сайты сервисов.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия фейспалм мессенджер роскомнадзор imo

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