В Одноклассниках заработали денежные переводы из-за рубежа

Команда Одноклассники сообщила о появлении новой возможности — теперь зарубежные пользователи тоже могут совершать денежные переводы внутри социальной сети.





Первыми переводы в Одноклассниках смогут отправлять жители Казахстана, в дальнейшем планируется запуск сервиса и для пользователей других стран. Ранее зарубежные пользователи социальной сети могли получать переводы из России.

С помощью нового сервиса пользователи в Казахстане смогут переводить деньги родственникам и друзьям внутри страны, в Россию и еще в 16 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Латвию, Литву, Молдову, Румынию, Узбекистан, Украину, Францию, Чехию и Эстонию. Сервис запущен при поддержке глобальной платежной системы MasterCard и казахстанского банка ForteBank.

Перевести деньги жители Казахстана могут в полной и мобильной версиях Одноклассников, а также с помощью приложений для Android и iOS.