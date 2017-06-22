SpaceX планирует колонизировать Марс

Илон Маск (Elon Musk), основатель космической компании SpaceX, намеревается начать колонизацию Марса и построить там полноценный город, в котором с комфортом можно будет разместить множество землян. Маск считает, что таким образом удастся расширить границы человечества, создать полноценный автономный инопланетный мегаполис. Маск считает, что достичь этого можно будет в ближайшие 50 лет.

Однако для осуществления амбициозного проекта, самым важным, по мнению Маска, является удешевление полетов. Поэтому требуется разработка и создание определенных технологий. Первый шаг — возможность многократного использования разгонных блоков, ракет и топлива. В качестве топлива Маск отдает предпочтение метану, который потенциально можно вырабатывать из воды и углекислого газа в атмосфере Красной планеты. Под метан созданы новые двигатели, они уже проходят испытания.

Предполагается, что на Марс людей будут отправлять сразу в большом количестве — полетят сразу несколько сотен пассажирских кораблей. Это позволит сэкономить на запуске и осуществить полноценное снабжение инопланетной базы сразу. За билет колонистам придется заплатить примерно по 140 000 долларов.

Впрочем, не все верят в возможность осуществления этого проекта. Так, астроном Эндрю Коутс (Andrew Coates) считает, что, хотя создать корабли для полета на Марс и обратно возможно, создание города и восстановление атмосферы Марса — фантастика. Марс, утверждает Коутс, весьма недружелюбная планета — с низкими температурами (опять же, перепады тут также весьма существенные) и поверхностью, постоянно подвергающейся бомбардировкам солнечных лучей и атакам солнечного ветра.