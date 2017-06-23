Что случилось 22 июня 2017 года?

На Uncharted: The Lost Legacy серия Uncharted скорее всего не завершится. Pillars of Eternity выйдет на приставках. Мы узнали, с чем было связано малое количество геймплея на втором диске Xenogears. Wolfenstein изначально задумывалась, как трилогия. 

WhatsApp будет работать на старых "Андроидах" до 2020-го года. Meizu Pro 7 вновь показался на изображениях. Также мы посмотрели видео распаковки Maze Alpha. Золотой Elephone S8 довольно симпатичный. А SpaceX отправит людей на Марс и построит там целый город в ближайшие 50 лет.

В Одноклассниках заработали денежные переводы из-за рубежа. Стартовали продажи смартфона Inoi R7 на российской Sailfish. Альфа-Банк запустил банкоматы с поддержкой Android Pay, Samsung Pay и Apple Pay. Дешевый ZTE Blade V8 mini с двойной камерой вышел в России.

Почему заблокировали Google? Samsung выпускает смартфон-раскладушку Galaxy Folder 2.

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