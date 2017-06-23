День, когда появилась печатная машинка

23 июня 1868 года запатентована печатная машинка. Изначально этот аппарат придумали Кристофер Шоулз и его помощник Карлос Гидден для нумерации книжных страниц. Именно эту машину Шоулз и запатентовал 148 лет назад. Она была размером с письменный стол, печатала только прописными буквами, а машинистка не видела результат работы, так как бумага пряталась внутри конструкции. Зато это изобретение известно тем, что именно от него берёт своё начало клавиатурная раскладка QWERTY. Дело в том, что изначально Шоулз просто сделал два ряда букв в алфавитном порядке, но при таком расположении рычаги часто сцеплялись друг с другом. Тогда изобретатель начал эксперименты и пришёл как раз к той раскладке, которой мы пользуемся до сих пор. На машинке того времени не было клавиши с цифрой один, Шоулз считал, что машинистки смогут обойтись вместо неё буквой I. Да и Shift появился лишь 10 лет спустя. Но расположение букв с тех пор осталось неизменным. Увы, у изобретателей не было денег, чтобы начать производство новинки и Кристофер Шоулз продал права Филу Ремингтону, известному в те годы конструктору. И первая коммерческая печатная машинка получила название Remington No.1.



Печатная машинка Remington

23 июня 1996 года в Японии выпущена игровая приставка Nintendo 64. Разработкой данной консоли Nintendo занималась вместе с Silicon Graphics. Устройство стало ответом на приставки конкурентов Sony PlayStation и Sega Saturn. Процессор NEC VR4300 обладал тактовой частотой 93,75 МГц, а графический процессор — 62,5 МГц, оперативной памяти было всего 4,5 МБ. При 24-битной глубине цвета максимальное разрешение, которое выдавала консоль составляло 640х480 пикселей. Первой игрой для этой приставки стал трёхмерный платформер Super Mario 64. Однако разработчики не спешили делать игры для Nintendo 64, ведь японцы выбрали устаревший формат носителя в виде картриджей, в то время как конкуренты уже перешли на компакт-диски, которые имели больший объём и были дешевле. Но к 1998 году ситуация нормализовалась и Nintendo 64 даже заняла второе место на рынке приставок, сразу после PlayStation. А вот проект Sega Saturn к тому времени практически полностью провалился.



Игровая приставка Nintendo 64

23 июня 2003 года официально выпущен браузер Safari. Эту программу Стив Джобс анонсировал ещё на конференции Macworld в январе того же года. Этот браузер основан на движке WebKit, а создавать его стали, когда завершался договор Apple и Microsoft по поводу Internet Explorer для OS X. После выхода Safari разработка IE для Mac была прекращена. С 2003 года Safari предустанавливается в OS X и впервые был включен в систему Mac OS X 10.3 Panther. А уже в 10.4 Tiger Safari стал единственным поставляемым браузером. Сейчас Safari предустановлен как в OS X, так и в iOS.



Safari 1.0