Главное за неделю: защитный экран iPhone 8, OnePlus 5 официально и раскладушка Galaxy Folder 2

На этой рабочей неделе мы узнали, насколько тонким будет смартфон iPhone 8. Все благодаря изображению защитного экрана. OnePlus 5 был представлен официально. А Samsung выпускает смартфон-раскладушку Galaxy Folder 2. Об этих и других интересных новостях читайте ниже. 

Защитный экран iPhone 8 

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter фото защитного стекла, якобы предназначенного для грядущего iPhone 8, готовящегося сейчас компанией Apple к выпуску. Также в сети появилось небольшое видео с аналогичным стеклом.

Фото и видео подтверждают крайне тонкие рамки по бокам экрана, практически полное отсутствие рамок сверху и снизу, в том числе отсутствует вырез для домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев. Сверху располагаются вырезы для фронтальной камеры и набора сенсоров.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или  iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также  4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

OnePlus 5 представлен официально

Как и ожидалось, компания OnePlus представила свой флагманский смартфон. OnePlus 5 приходит на смену OnePlus 3 и OnePlus 3T, пропустив "несчастливую" по мнению китайцев цифру 4.

По дизайну OnePlus 5 сильно напоминает iPhone 7 Plus, особенно двойной камерой на задней панели. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX 371, двойной основной камерой, состоящей из широкоугольного модуля с Sony IMX 398 на 16 Мп и телефото-модуля с Sony IMX 350 на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, есть порт USB Type-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 152,7 x 74,7 x 7,25 мм, а вес — 153 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой OxygenOS.

OnePlus 5 представлен в черном и сером цветовых вариантах. Он доступен для предварительного заказа за $479 за младшую версию c 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, $539 за версию c 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Для Европы цена составляет 499 и 559 евро, соответственно. Первые поставки начнутся 21 июня, а общие розничные продажи — 27 июня. 

Galaxy Folder 2, новый смартфон-раскладушка от Samsung

Компания Samsung представила в Южной Корее смартфон в редко встречающемся сейчас форм-факторе раскладушки. Это относительно недорогая модель на базе Android с одним дисплеем и аппаратной цифровой клавиатурой.

Сенсорный TFT-дисплей имеет диагональ с разрешение WVGA (480 x 800 пикселей). Также имеются камеры на 8 и 5 Мп, аккумулятор емкостью 1950 мАч, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow.

Размеры смартфона довольно большие — 122 х 60,2 х 15,4 мм в сложенном состоянии, а вес — 160 граммов. Samsung Galaxy Folder 2 выходит в продажу по цене порядка 260 долларов США.

Другие интересные новости недели

Самое интересное, что мы написали за неделю

Почему вам нужен недорогой ноутбук? Мы объяснили. Чем заменить стандартные приложения в Android: 7 лучших альтернатив.

Теги
дайджест

Комментарии

Материалы по теме

Главное за неделю: E3 2017, цена iPhone 8 в России и старт продаж Nokia 3 и 5

16 июня

Главное за неделю: Galaxy S8 официально, голосовые звонки Telegram и Meizu M5 Note в России

31 марта

Главное за неделю: iPhone 8 может задержаться, Windows 10 S и характеристики OnePlus 5

5 мая

Главное за неделю: Moto G5 в России, керамический Xiaomi Mi 6 и MateBook X от Huawei

26 мая

Главное за неделю: Nokia 3310 в России, "финальный" дизайн iPhone 8 и запрет Яндекса на Украине

19 мая

Главное за неделю: WWDC 2017, слухи о начале производства iPhone 8 и Meizu Pro 7 на фото

9 июня
Из рубрикиНаука и технологии
YouTube представил видеоформат VR180 для виртуальной реальности
Госдума одобрила закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов
Android O может оказаться овсяным печеньем

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 91
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Лучшие бесплатные антивирусы для Windows 64
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 41
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33