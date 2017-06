Главное за неделю: защитный экран iPhone 8, OnePlus 5 официально и раскладушка Galaxy Folder 2

На этой рабочей неделе мы узнали, насколько тонким будет смартфон iPhone 8. Все благодаря изображению защитного экрана. OnePlus 5 был представлен официально. А Samsung выпускает смартфон-раскладушку Galaxy Folder 2. Об этих и других интересных новостях читайте ниже.

Защитный экран iPhone 8

Латвийский дизайнер Бенджамин Гескин (Benjamin Geskin‏), известный по организации утечек, опубликовал через свой аккаунт в Twitter фото защитного стекла, якобы предназначенного для грядущего iPhone 8, готовящегося сейчас компанией Apple к выпуску. Также в сети появилось небольшое видео с аналогичным стеклом.

Фото и видео подтверждают крайне тонкие рамки по бокам экрана, практически полное отсутствие рамок сверху и снизу, в том числе отсутствует вырез для домашней кнопки со сканером отпечатков пальцев. Сверху располагаются вырезы для фронтальной камеры и набора сенсоров.

Напомним, в 2017 году большинством аналитиков ожидается большой редизайн, поскольку Apple будет праздновать 10 лет с выхода первого iPhone. В качестве из одного из грядущих новшеств чаще всего упоминают OLED-дисплей. Поговаривают, что iPhone 8 получит сенсорный экран во всю переднюю панель, аппаратная кнопка Home превратится в виртуальную, фактически, ее функции, включая распознавание отпечатков пальцев Touch ID, будет выполнять участок экрана. Также сообщают о продвинутых биометрических возможностях, улучшенном механизме тактильной отдачи Taptic engine и беспроводной зарядке.

Тем не менее, существует версия о незначительных изменениях в следующих iPhone. По сообщениям источников из тайваньских компаний-поставщиков, новыми смартфонами Apple окажутся не iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а iPhone 7s и iPhone 7s Plus. При этом они станут обновленными версиями текущего поколения, iPhone 7 и iPhone 7 Plus, без значительных изменений дизайна. Главным новшеством станет процессор A11, а вот слухи о стеклянном корпусе и беспроводной зарядке не оправдаются. Кроме того, сообщается о появлении дополнительной цветовой опции — красной. Также предполагается выход среднего 5-дюймового iPhone с двойной камерой, установленной вертикально, а не горизонтально как у iPhone 7 Plus.

Последние утечки, впрочем, предсказывают появление трех версий — люксовой iPhone 8 или iPhone X c 5,8-дюймовым OLED-экраном дороже 1000 долларов США, а также 4,7-дюймовую модель с LCD-дисплеем под вероятным названием iPhone 7s и 5,5-дюймовый LCD iPhone 7s Plus, которые получат меньше отличий от текущего поколения смартфонов Apple.

С момента выхода оригинального iPhone в 2007 году Apple выпускает следующее поколение раз в год. С релизом iPhone 3GS в 2009 году у компании установилась традиция по четным годам выпускать заметное обновление со следующей цифрой в названии модели и новым дизайном корпуса, а по нечетным — модель с суффиксом "s" в названии и изменениями, главным образом касающимися «подкапотных» аппаратных и программных составляющих.

OnePlus 5 представлен официально

Как и ожидалось, компания OnePlus представила свой флагманский смартфон. OnePlus 5 приходит на смену OnePlus 3 и OnePlus 3T, пропустив "несчастливую" по мнению китайцев цифру 4.

По дизайну OnePlus 5 сильно напоминает iPhone 7 Plus, особенно двойной камерой на задней панели. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой с сенсором Sony IMX 371, двойной основной камерой, состоящей из широкоугольного модуля с Sony IMX 398 на 16 Мп и телефото-модуля с Sony IMX 350 на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Емкость аккумулятора составляет 3300 мАч.

Аппаратной основой стал топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, есть порт USB Type-C 2.0, 3,5-мм разъем для наушников. Размеры составляют 152,7 x 74,7 x 7,25 мм, а вес — 153 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой OxygenOS.

OnePlus 5 представлен в черном и сером цветовых вариантах. Он доступен для предварительного заказа за $479 за младшую версию c 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, $539 за версию c 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Для Европы цена составляет 499 и 559 евро, соответственно. Первые поставки начнутся 21 июня, а общие розничные продажи — 27 июня.

Galaxy Folder 2, новый смартфон-раскладушка от Samsung

Компания Samsung представила в Южной Корее смартфон в редко встречающемся сейчас форм-факторе раскладушки. Это относительно недорогая модель на базе Android с одним дисплеем и аппаратной цифровой клавиатурой.

Сенсорный TFT-дисплей имеет диагональ с разрешение WVGA (480 x 800 пикселей). Также имеются камеры на 8 и 5 Мп, аккумулятор емкостью 1950 мАч, четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow.

Размеры смартфона довольно большие — 122 х 60,2 х 15,4 мм в сложенном состоянии, а вес — 160 граммов. Samsung Galaxy Folder 2 выходит в продажу по цене порядка 260 долларов США.

Другие интересные новости недели

Самое интересное, что мы написали за неделю

Почему вам нужен недорогой ноутбук? Мы объяснили. Чем заменить стандартные приложения в Android: 7 лучших альтернатив.