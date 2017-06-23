Госдума одобрила в первом чтении закон об анонимайзерах и VPN

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, фактически, запрещающий в России использование VPN-сервисов и анонимайзеров для обхода блокировок различных сайтов, по тем или иным причинам установленных Роскомнадзором. За него проголосовало все 363 депутата, а против не высказался никто.


Напомним, законопроект внесли на рассмотрение в начале июня. Его авторами стали депутаты из "Единой России", "Справедливой России и КПРФ.

В законопроекте предлагается запретить обеспечивать использование в РФ "информационно-телекоммуникационных сетей, информационных систем и программ для ЭВМ" для получения доступа к ресурсам, сайтам и страницам, доступ к которым на территории Российской Федерации ограничен.

Подчеркнем, что тотального запрета VPN и анонимайзеров не предлагается, хотят запретить именно обход блокировок с их помощью. Для того, чтобы владельцы таких анонимайзеров, VPN и прочих "разблокировщиков" смогли выполнить требование закона, им должны предоставить доступ к списку заблокированных сайтов Роскомнадзора. То есть, пользователи корпоративных VPN могут спать спокойно.

За невыполнение требований Роскомнадзора исполнить запрет в течение 30 дней предлагается блокировать доступ к таким провинившимся ресурсам, предоставляющим возможности для просмотра заблокированных сайтов.

Источник
Госдума
Теги
Россия фейспалм закон госдума VPN анонимайзер

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