Госдума одобрила закон о блокировке "зеркал" пиратских сайтов

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов. За него проголосовало 405 депутатов, воздержавшихся или протестующих парламентариев не нашлось.


Следующий этап принятия закона — рассмотрение Советом Федерации, а затем подпись от президента Владимира Путина. Если эти этапы одобрения пройдут успешно, то закон вступит в силу с 1 октября 2017 года.

Закон вводит понятие копии заблокированного сайта, то есть сайта «сходного до смешения» с ресурсом, доступ к которому ограничен на территории России решением Мосгорсуда в связи с нарушением авторских прав.

Является ли какой-либо ресурс "зеркалом" будет определять Минкомсвязи по требованию Роскомнадзора или правообладателей. На принятие решения выделяются сутки, а затем ведомство отправляет свой вывод владельцам ресурса и Роскомнадзору. Операторы должны в течение суток перекрыть доступ к такому сайту с момента получения требования Роскомнадзора, а поисковые системы — исключить такие страницы из поисковой выдачи.

Отметим, что изначально в законопроекте предлагалось блокировать "зеркала" без решения суда. Однако впоследствие это было исправлено, поскольку предложение Минкультуры не поддержали в правовом управлении аппарата Госдумы, Минкомсвязи, Роскомнадзоре и представители индустрии.

Источник
Госдума
Теги
Россия пиратство авторское право закон госдума Дума

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