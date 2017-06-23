Google прекратит сканировать Gmail ради персонализированной рекламы

Компания Google сообщила, что перестанет сканировать письма в своем почтовом сервисе Gmail. Напомним, ставший, фактически, стандартом для персональной почты Gmail, насчитывающий более чем 1,2 миллиарда пользователей, автоматически сканирует входящие и исходящие письма, выискивая ключевые слова, для защиты от вирусов и прочих сетевых угроз, а также с целью показа индивидуальных результатов поиска и таргетированной рекламы.


Корпоративная версия Gmail, G Suite, уже не используется Google для настройки более подходящей рекламы. Теперь пришел черед и обычной потребительской версии Gmail. Новое правило должно заработать до конца 2017 года.

При этом компания продолжит показывать рекламу в интерфейсе Gmail, но теперь она будет основана на пользовательских настройках.

Источник
Google
Теги
Google фейспалм электронная почта Gmail

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