Картошку превратили в электронного питомца на колесах

Находчивый инженер Марек Бацински (Marek Baczynski) создал полноценного питомца из обычно картошки. «Жизнь» овощу дали пара электродов, микросхем и колеса. В видео объясняется, что сделать это может буквально каждый.

У картошки нет достаточного количества энергии для самостоятельного передвижения, поэтому нужно подключить конденсатор. С помощью такой вот батареи картошка может передвигаться на небольшие расстояние между подзарядками (занимают по 15 минут). За день она способна проехать до 8 метров.

Своего питомца Марек назвал Понтусом.  

Источник
The Next Web
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