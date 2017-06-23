Картошку превратили в электронного питомца на колесах

Находчивый инженер Марек Бацински (Marek Baczynski) создал полноценного питомца из обычно картошки. «Жизнь» овощу дали пара электродов, микросхем и колеса. В видео объясняется, что сделать это может буквально каждый.

У картошки нет достаточного количества энергии для самостоятельного передвижения, поэтому нужно подключить конденсатор. С помощью такой вот батареи картошка может передвигаться на небольшие расстояние между подзарядками (занимают по 15 минут). За день она способна проехать до 8 метров.

Своего питомца Марек назвал Понтусом.