Дуров ответил на обращение Роскомнадзора по поводу потенциальной блокировки Telegram

Павел Дуров отреагировал на открытое письмо Александра Жарова, глава Роскомнадзора, опубликованное на сайте ведомства, предупреждающее о неминуемой блокировке мессенджера Telegram, если не будут выполнены требования российского законодательства.

Александр Жаров Павел Дуров

Дуров ответил на своей страничке ВКонтакте, высказав удивление по поводу обсуждения вопроса о блокировке "нейтрального по отношению к России" Telegram на фоне отсутствия вопросов с стороны властей к "контролируемых США" Whatsapp и Facebook Messenger. Он отметил, что как только блокируют Telegram, переписка российских чиновников и другая важные конфиденциальные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive. Завершает свое заявление Дуров выводом, что все это выглядит как саботаж государственных интересов.

Судя по всему, таким образом, Дуров показал, что не собирается смягчать свою принципиальную позицию в отношении взаимодействия с властями.

По словам Жарова, в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Он подчеркнул, что Роскомнадзор "практически каждый день" направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.

От команды мессенжера требуется заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, а затем официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор Роскомнадзор не получили от администрации мессенджера никакого ответа.

При этом, если команда мессенджера продолжит игронировать запросы и не предоставит эти сведения Роскомнадзору в установленный законом срок, то Telegram в России должен быть заблокирован, до тех пор, пока ведомство не получим требуемые сведения.

Источник
Павел Дуров
Теги
Россия фейспалм закон мессенджер роскомнадзор Telegram

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