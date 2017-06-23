Роскомнадзор предупредил Дурова о надвигающейся блокировке Telegram

Александр Жаров, глава Роскомнадзора, опубликовал на сайте ведомства открытое письмо Павлу Дурову, предупреждая о неминуемой блокировке мессенджера Telegram, если не будут выполнены требования российского законодательства.

Как отмечает Жаров, в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Он подчеркнул, что Роскомнадзор "практически каждый день" направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации.

От команды мессенжера требуется заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram, а затем официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако до сих пор Роскомнадзор не получили от администрации мессенджера никакого ответа.

При этом, если команда мессенджера продолжит игронировать запросы и не предоставит эти сведения Роскомнадзору в установленный законом срок, то Telegram в России должен быть заблокирован, до тех пор, пока ведомство не получим требуемые сведения.