YouTube представил видеоформат VR180 для виртуальной реальности

Команда видеосервиса YouTube представила новый формат видео под названием VR180. Он призван сделать создание контента для виртуальной реальности проще. Формат разрабатывается в сотрудничестве с другим подразделением Google — команды виртуальной платформы Daydream.


По словам разработчиков, видео VR180 обладает высоким разрешением и подходят как для десктопов, так и для мобильных устройств. Чтобы погрузиться в видео формата VR180, можно использовать Cardboard, Daydream и PSVR. Они позволяют просматривать изображения в трехмерном формате. Картинка получается объемной: предметы на переднем плане кажутся ближе, а на заднем – дальше. VR180 также поддерживает онлайн-трансляции, в результате создатель видео и зрители смогут общаться в режиме реального времени.

Разработчики также обещают, что съемка таких видеороликов ничем не отличается от создания видео с помощью обычной камеры. Кроме того, скоро авторы смогут редактировать видео, используя привычные инструменты, например Adobe Premiere Pro.

Источник
Google
Теги
Google видео YOUTUBE виртуальная реальность Шлем виртуальной реальности

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