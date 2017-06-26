Google принудительно переключает пользователей с Google Talk на Hangouts

Сегодня, 26 июня 2017 года, пришел официальный конец мессенджеру Google Talk, также известному как Gchat. Компания Google еще весной предупреждала, что с этой даты начнет автоматически переключать пользователей с более старого мессенджера на более свежий Hangouts.


Напомним, Google Talk дебютировал в 2005 году, а в 2013 году вышел его моральный наследник Hangouts. Тем не менее, еще есть пользователи, не желающие переходить на Hangouts, несмотря на все усилия Google.

Мобильное приложение Google Talk Android тоже перестанет работать, также как и сторонние приложения, разработанные для Google Talk.

Источник
The Verge
Теги
Google мессенджер чат Hangouts Google Talk

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших приложений для влюблённых

14 февраля 2014

Hangouts — полная замена Google Talk

28 мая 2013

Iwantim Messenger - старые чаты о главном

17 марта 2014

LINE - общаемся бесплатно!

21 января 2014

Агент Mail.Ru обновился для iOS

30 марта 2015

Обновление LINE для Mac и PC предлагает публикации/альбомы для групповых чатов

26 марта 2015
Из рубрикиНаука и технологии
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 10 спутниками связи
На мультфильм «Простоквашино» потратят 300 миллионов рублей
Самым кассовым фильмом от режиссера-женщины в истории стала «Чудо-Женщина»

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 37
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 26