Google принудительно переключает пользователей с Google Talk на Hangouts

Сегодня, 26 июня 2017 года, пришел официальный конец мессенджеру Google Talk, также известному как Gchat. Компания Google еще весной предупреждала, что с этой даты начнет автоматически переключать пользователей с более старого мессенджера на более свежий Hangouts.





Напомним, Google Talk дебютировал в 2005 году, а в 2013 году вышел его моральный наследник Hangouts. Тем не менее, еще есть пользователи, не желающие переходить на Hangouts, несмотря на все усилия Google.

Мобильное приложение Google Talk Android тоже перестанет работать, также как и сторонние приложения, разработанные для Google Talk.