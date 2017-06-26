Беспилотные автобусы MatrЁshka запускают во Владивостоке

В кампусе ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет) запустят пилотный маршрут первого в России беспилотного автобуса «MatrЁshka». Проект реализуется в рамка соглашения о сотрудничестве между ДВФУ и «Бакулин Моторс Групп», владеющей торговой маркой Volgabus и разрабатывающей беспилотник.


В ДВФУ планируется создание новых лабораторий беспилотных транспортных средств и системы для их испытаний на дорогах общего пользования. Испытания пройдут на острове Русском. Беспилотник будет курсировать по кампусу ДВФУ. Подготовка состоится в июне-августе 2017 года, испытания проведут магистранты вуза и эксперты-разработчики. Первый автобус планируется запустить на третьем Восточном экономическом форуме, который пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета с 6 по 7 сентября 2017 года.

Поскольку в России пока не установлены нормы для регулирования движения беспилотного транспорта, первые испытания «MatrЁshkи» проводились на закрытых площадках «Сколково». Автобус также был представлен на параде ретротехники в Санкт-Петербурге.

Как ожидается, серийное производство стартует в 2017 году. В 2018 году беспилотник выпустят на открытые маршруты. Производство запустят на заводе Волгабаса во Владимирской области, который сейчас еще строится.

Источник
ДВФУ
Теги
Россия морько беспилотник автопилот автобус Matrёshka matreshka Volgabus

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