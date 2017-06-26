На мультфильм «Простоквашино» потратят 300 миллионов рублей

«Союзмультфильм» потратит на создание продолжения легендарного мультфильма «Простоквашино» 300 миллионов рублей. Правительство уже поручило Министерству Культуры согласовать сделку между ссоздателями сериала и компанией «Данон Россия».

«Союзмультфильм» и «Данон» ранее сообщали о том, что последняя сможет использовать мультфильм и его персонажей для рекламы своей продукции. При этом исключительные права на аудиовизуальные произведения и их элементы, связанные с «Простоквашино», останутся у «Союзмультфильма».

С 2018 по 2020 годы планируется выпустить 30 серией по 6,5 минут каждая. «Простоквашино» создается в комбинированной 2D и 3D технике.