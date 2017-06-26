SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 10 спутниками связи

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 10 спутниками связи Iridium NEXT с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния. Случилось это 25 июня 2017 года в 13:25 по местному времени (23:25 по Московскому времени). Спутники Iridium NEXT должны заменить аппараты прошлого поколения. Предполагается вывести на орбиту 70 спутников.

Уже через 8 минут после старта первая ступень ракеты приземлилась на плавучую платформу в Тихом океане, вторая ступень — вышла на промежуточную орбиту. Технология посадки первой ступени должна удешевить полеты.  

Источник
Lenta
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