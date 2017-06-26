Исходный код и сборки Windows 10 на 32 ТБ утекли в сеть

В сеть попал исходный код (распространяющийся по схеме Shared Source), проекты программного обеспечения, непубличные сборки Windows 10 (например, Windows 10 Redstone и версии Windows 10 для 64-битных ARM-процессоров) и Windows 10 Mobile Adaptation Kit (позволяет запускать ОС на мобильных платформах) на внушительные 32 ТБ. Вероятно, что данные были похищены у самой Microsoft еще в марте и теперь выложены в сеть.

Те, кто получил доступ к секретным данным, вполне могли использовать их для поиска уязвимостей в операционной системе. Таким образом, учитывая, что в сеть слили важнейшие данные, существует риск целой серии атак на системы, работающих на Windows 10.

Утечка стала крупнейшей со времен появления в сети кода Windows 2000 в 2004-ом году. 

Источник
Arttechnica
Теги
операционная система Windows 10

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