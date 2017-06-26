Самым кассовым фильмом от режиссера-женщины в истории стала «Чудо-Женщина»

Картина «Чудо-Жещнина» режиссера Патти Дежнкинс (Patty Jenkins) стала самой кассовой в истории кинематографа, снятой режиссером-женщиной. За несколько недель проката фильм собрал более 650 миллионов долларов. Таким образом, фантастическому боевику про супергероиню удалось обойти предыдущего рекордсмена, фильм «Мамма МIА!» (режиссер — Филлида Лойд), собравшего 609 миллионов долларов.

В случае, если картина и дальше продолжит собирать кассу, то у нее также есть все шансы стать самой прибыльной в истории экранизаций лент по вселенной DC; осталось собрать менее 12 миллионов долларов, чтобы обойти «Бэтмен против Супермена».