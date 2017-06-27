В сети появился детальный снимок звезды Бетельгейзе

В сети появилась новая фотография звезды Бетельгейзе, которая является второй по яркости в Орионе. Снимок был сделан самым большим телескопом в мире ALMA (Атакамская большая решётка миллиметрового диапазона) в Чили.

Новый кадр дает представление о том, как выглядит звезда, которая в 1200 раз больше нашего Солнца. К сожалению, рано или поздно она превратится в супернову. Сейчас Бетельгейзе постепенно теряет массу, однако по какой причине это происходит, ученые точно не знают, лишь строят догадки.

На фото слева можно увидеть отдельный выпирающий кусок, а также более и менее яркие области, что указывает на разница температур. Упомянутый выше кусок как раз и был вытолкнут на поверхность из-за процесса конвекции, выталкивающего материю.

Источник
ESO
Теги
космос Звезды

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