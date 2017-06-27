Еврокомиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро

Европейская комиссия оштрафовала компанию Google на 2,42 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства. Как отмечается в решении Еврокомиссии, Google злоупотребляла доминирующим положением на рынке поисковых движков для обеспечения незаконного преимущества своему сервису Google Shopping (Google Покупки), предназначенному для поиска и сравнения товаров и цен в онлайн-магазинах.





Как отмечает Еврокомиссия, результаты поиска Google искажались в пользу Google Покупок, а рейтинги конкурентов занижались, отодвигая их с первой страницы поисковой выдачи.

Помимо штрафа, Google также обязали изменить алгоритм в течение 90 дней и обращаться с конкурирующими сервиса также, как и с собственным. Если требование не будет выполнено, это грозит дополнительным штрафом в размере 5% от всей международной дневной выручки Alphabet, материнской компании Google.