Цифра дня: Сколько активных пользователей у Facebook?

Цифра дня:

2 000 000 000

активных пользователей у Facebook.

Команда социальной сети Facebook празднует преодоление важного рубежа — количество пользователей, ежемесячно посещающих Facebook превысило два миллиарда человек. Об этом рассказал Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), основатель соцсети.


Также по статистике Facebook, каждый день 175 миллионов пользователей посылают друг другу сердечки, более 800 миллионов ставят лайки и более миллиарда используют Группы каждый месяц.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть FACEBOOK

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