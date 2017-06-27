Facebook будет снимать сериалы

Компания Facebook заявила о желании начать снимать сериалы. В СМИ сообщают, что сейчас как раз идут переговоры с несколькими студиями касательно этого амбициозного начинания.

Если верить источникам в сети, то Facebook готова вкладывать в съемку каждой новой серии примерно 3 миллиона долларов и выпускать эпизоды традиционно, раз в неделю (а не сезонами сразу, как принято у Netflix).

По слухам, один сериал расскажет об отношениях между людьми, а второй будет снят в формате телеигры.