NASA опровергло слухи об открытии инопланетной жизни

Томас Зарбачен (Thomas Zurbuchen), руководитель научных программ в NASA (Национальное Аэро Космическое Агентство) опроверг сообщения о предстоящем анонсе агентства по поводу якобы обнаруженной внеземной жизни.


Зарбачен опубликовал опровержение в своем аккаунте в Twitter, отметив, что никаких грядущих анонсов NASA по поводу внеземной жизни не намечается. Также он сообщил следующее: "Одиноки ли мы во вселенной? Пока мы не знаем ответа на этот фундаментальный вопрос, но проводим исследования в направлениях, которые могут помочь найти ответ на него".


Ранее хакерская группа Anonymous опубликовала на YouTube ролик, в котором было заявлено о подготовке NASA к официальному анонсу, посвященному открытию внеземной жизни.

Источник
Thomas Zurbuchen
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