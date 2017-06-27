Cassini снял закат на Сатурне

Аппарат Cassini перед завершением своей 20-летней работы и окончательной гибелью из-за столкновения с газовым гигантом сделал снимки планеты Сатурн и отправил их на Землю. На кадрах от 31 марта 2017 года виден закат на Сатурне, снятый широкоугольной камерой с расстояния в 1 миллион километров. На фото виден силуэт и ледяные кольца.

Ученые считают, что под поверхностью Сатурна находится океан. Предполагается, что ледяные кольца, опоясывающие планету, получают влагу как раз от него.























