В Нидерландах на сарай упал метеорит, которому 4,5 миллиарда лет

Еще в январе 2017-го года в Нидерландах (район Северной Голландии) на крышу сарая упал метеорит весом всего 500 граммов. Ученые выяснили, что это хондрит шестого типа, прилетевший из района между Марсом и Юпитером и что камню 4,5 миллиарда лет.

Таким образом, метеорит оказался ровесником Солнечной системы. Ученые уверены, что в области между Марсом и Юпитером находится множество космического мусора, камней и крошечных планет. Именно оттуда прилетает на Землю большое количество метеоритов небольшого размера.

Камень хранится в музее естественных наук в городе Лейден. Пока что на временной основе, однако впоследствии его собираются выкупить. Стоимость древнего камня не слишком высокая — около 1000 евро.  

Источник
DutchNews
Теги
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