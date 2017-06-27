Шифровальщик Petya атаковал компании России и Украины

Более 80 компаний из России и Украины пострадали в результате атаке вируса-шифровальщика под названием Petya. Среди подвергнувшихся атаке компаний — Роснефть, Башнефть, Mars, Nivea, компьютеры правительства Украины, Приватбанка, операторов Киевстар, LifeCell, Укртелеком, и так далее. Об этом рассказала компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности.





Шифровальщик распространяется по локальным сетям по тому же принципу, что и известный WannaCry. Он блокирует компьютер и начинает вымогать выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. Как отмечается в сообщении Group-IB, для предотвращения дальнейшего распространения Petya потребуется закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445.