Шифровальщик Petya атаковал компании России и Украины

Более 80 компаний из России и Украины пострадали в результате атаке вируса-шифровальщика под названием Petya. Среди подвергнувшихся атаке компаний — Роснефть, Башнефть, Mars, Nivea, компьютеры правительства Украины, Приватбанка, операторов Киевстар, LifeCell, Укртелеком, и так далее. Об этом рассказала компания Group-IB, специализирующаяся на кибербезопасности.


Шифровальщик распространяется по локальным сетям по тому же принципу, что и известный WannaCry. Он блокирует компьютер и начинает вымогать выкуп в размере 300 долларов в биткоинах. Как отмечается в сообщении Group-IB, для предотвращения дальнейшего распространения Petya потребуется закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445.

Источник
ТАСС
Теги
Россия безопасность вирус шапочка из фольги Украина Group-IB

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