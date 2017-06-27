Роскомнадзор объяснил операторам, как не блокировать разрешенные сайты

Роскомнадзор распространил среди операторов связи новую версию рекомендаций по ограничению доступа к противоправной информации, распространяемой в Интернете. Ранее правила блокировки иногда приводили к тому, что операторы случайно перекрывали доступ к вполне разрешенным сайтам, теперь эта проблема должна быть решена хотя бы частично.


Роскомнадзор рекомендует использовать готовые аппаратно-программные комплексы DPI для фильтрации трафика. Для провайдеров, не использующих DPI, рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам.

Также операторы могут совместно проводить фильтрацию, допускается договор, что если один оператор трафик отфильтровал в соответствии с правилами Роскомнадзора и передал другому оператору, то второму уже можно не проводить фильтрацию еще раз.

Источник
Роскомнадзор
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