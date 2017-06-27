Volvo и NVIDIA объединились для создания автопилота

Volvo Cars и Autoliv объявили о заключенном соглашении с компанией NVIDIA. В рамках сотрудничества планируется разрабатывать системы и программного обеспечения для самоуправляемых автомобилей с поддержкой искусственного интеллекта.





Компании будут работать с Zenuity, новым совместным предприятием по разработке автомобильного программного обеспечения, которым в равных долях владеют Volvo Cars и Autoliv, для создания технологий нового поколения для самоуправляемых автомобилей.

Для создания собственного передового программного комплекса Volvo Cars, Autoliv и Zenuity возьмут за основу платформу ИИ от NVIDIA. Как ожидается, автомобили, оснащенные платформой NVIDIA DRIVE PX, появятся в продаже к 2021 году.